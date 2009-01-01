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الملك عبد الله: الأردن يبذل ما في وسعه لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملك عبد الله: الأردن يبذل ما في وسعه لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس



عمان/سما/

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.


جاء ذلك خلال لقاء بينه وبين شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في طوكيو، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الثلاثاء.


وأكد العاهل الأردني أن التعاون بين دول الإقليم والاتحاد الأوروبي يجب أن يشمل الأمن الغذائي والمياه إضافة إلى مجالات الطاقة والنقل.

ولفتت الوكالة إلى أن الملك عبد الله الثاني بحث مع رئيس المجلس الأوروبي، سبل تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الذي قدم العديد من المشروعات لدعم التنمية في الأردن.


كما تناول اللقاء بحث العديد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وأبرزها القضية الفلسطينية.


وقال الملك عبد الله إن الاتحاد الأوروبي له مواقف تدعم تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل الدولتين.

وشدد على أن السلام العادل يجب أن يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ 4 من يونيو/ حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الأردن يبذل ما في وسعه لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، استنادا إلى الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.


 

#الملك عبد الله الثاني #الأردن

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