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فيديو: البرازيل تقسو على تونس بخماسية

الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: البرازيل تقسو على تونس بخماسية



سما

تعرض منتخب تونس لهزيمة ثقيلة أمام نظيره البرازيلي (5-1) في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأحرز المهاجم البرازيلي رافينيا هدفين "للسيليساو" في الدقيقتين (11 و40)، بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من اللاعبين، ريشارليسون نيمار، وبيدرو جيليرمي في الدقائق (19، 28 من ضربة جزاء، 74) على الترتيب.

بينما سجل التونسي منتصر الطالبي هدف "نسور قرطاج" اليتيم عند الدقيقة 18، في حين تعرض زميله ديلان برون للطرد قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول للقاء.

 

يذكر أن قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أوقعت المنتخب التونسي، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا كلا من منتخبات، فرنسا حاملة اللقب، أستراليا والدنمارك، بينما أوقعت القرعة منتخب البرازيل ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.

#البرازيل #تونس

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