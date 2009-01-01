  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يهاتف نظيره الإسرائيلي

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهاتف نظيره الإسرائيلي



رام الله/سما/

هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، "مهنئا إياه بحلول رأس السنة العبرية".

وقال ديوان الرئيس الإسرائيلي: "تحدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الليلة مع الرئيس هرتصوغ وهنأه بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، وتمنى له وللمواطنين الإسرائيليين عاما سعيدا، وعبر الاثنان عن أملهما في تعزيز التعاون المدني والأمني، لاستعادة الهدوء والأمن خلال العام الجديد.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أجرى مكاملة هاتفية مماثلة مع وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الإثنين.

#الرئيس عباس #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مقتل فلسطيني في عملية سطو مسلح على متجر بالولايات المتحدة

أسعار صرف العملات

"أبو بريص المصري" يهدد "إسرائيل".. ومصر تعلق

روسيا تعتقل قنصل اليابان لديها بتهمة التجسس (شاهد)

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

روسيا : أوكرانيا زائلة ونملك حق استخدام الأسلحة النووية

صحيفة فرنسية: الرئيس عباس يفقد سلطته

الأخبار الرئيسية

مركزية فتح" تعقد اجتماعا الجمعة المقبلة لبحث هذه الملفات..

اشتية 2.jfif-139a2d7c-c691-40a6-93e6-8cd0de4b1722

اشتية: نحن في مرحلة إصلاح كبرى والتحدي الأكبر هو الاحتلال

مجلس أمناء جامعة بيرزيت.jfif-ec63cabd-6c36-4b76-94a9-2c532720195f

مجلس أمناء جامعة بيرزيت: ملتزمون بـ"اتفاق الكادر" وندعو للحوار

04

غزة: الحصار والاعتداءات الإسرائيلية تُجدد الصدمات النفسيّة باستمرار وتُشوِّه جيلاً فلسطينيًا كاملاً

9202227114544505

جنرالان إسرائيليان: إعادة عمل أجهزة الأمن الفلسطينية مهمة معقدة للغاية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية