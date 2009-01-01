الرئيس عباس يهاتف نظيره الإسرائيلي

رام الله/سما/

هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، "مهنئا إياه بحلول رأس السنة العبرية".

وقال ديوان الرئيس الإسرائيلي: "تحدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الليلة مع الرئيس هرتصوغ وهنأه بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، وتمنى له وللمواطنين الإسرائيليين عاما سعيدا، وعبر الاثنان عن أملهما في تعزيز التعاون المدني والأمني، لاستعادة الهدوء والأمن خلال العام الجديد.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أجرى مكاملة هاتفية مماثلة مع وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الإثنين.