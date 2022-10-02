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هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير حياة المعتقل المصاب بالسرطان الرفاعي

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير حياة المعتقل المصاب بالسرطان الرفاعي



رام الله/سما/

 حملت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير حياة الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي (20عامًا) من بلدة كفر عين، والذي اعتقلته قوة كبيرة من الاحتلال قبل عدة أيام.

وأضافت الهيئة في بيان لها، "إن الأسير رفاعي مصاب بالسرطان القولون والغدد كما أنه أسير سابق كان قد اعتقل عدة مرات".

وتابعت الهيئة أن الأسير يحتاج الى رعاية ومتابعة  طبية حثيثة في ظل خطورة وضعه الصحي.

وأشارت الهيئة أنه تم تمديد توقيف الأسير حتى تاريخ 2.10.2022 لاستكمال التحقيق.

 يذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها العديد من الأسرى المرضى من بينهم 23 أسيرًا ومعتقلًا يعانون من السرطان، والأورام بدرجات متفاوتة.

#هيئة شؤون الاسرى #الاحتلال

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