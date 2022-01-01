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غزة: "الغرفة التجارية" تبحث ملف تصاريح التجار مع الشؤون المدنية

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "الغرفة التجارية" تبحث ملف تصاريح التجار مع الشؤون المدنية



غزة/سما/

بحثت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم الثلاثاء، تقديم طلبات تصريح لأول مرة للتجار مع هيئة الشؤون المدنية، وذلك خلال لقائها رئيس هيئة الشؤون المدنية بالمحافظات الجنوبية اياد نصر.

وضم وفد الغرفة التجارية كلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة رشاد حمادة، وأمين السر هاني عطالله، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية وائل العاوور، ومدير عام الغرفة ماهر الطباع، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام خليل عطا الله.

وتم خلال اللقاء مناقشة طلب الغرفة التجارية بغزة تقديم طلبات تصريح (لأول مرة) للتجار المسجلين والمصنفين كتجار فاعلين، إلى جانب إصدار بطاقات BMC (لأول مرة) وفق المعايير المحددة من الهيئة، كذلك المنع الأمني للتجار، إضافة لبحث إمكانية عقد لقاء مع الجانب الإسرائيلي لمناقشة مشاكل التجار والمستوردين، وزيادة نسبة الصادرات وتسهيل عملية التصدير، وآليه دخول الحاويات لقطاع غزة كما هو الحال بالضفة الغربية.


وأوضح نصر أنه تم تقديم العديد من المطالب للجانب الإسرائيلي من ضمنها زيادة كوتة التجار، وبطاقات BMC، وتقديم تسهيلات للمواطنين والتجار، ومطالب أخري تتعلق بالجانب الاقتصادي والتجاري، مؤكداً استعداد الشؤون المدنية للعمل على تذليل كافة العقبات أمام التجار والمواطنين، والعمل على ترتيب لقاء يضم كافة مؤسسات القطاع الخاص لمناقشة كافة المشكلات التي تتعلق بالتجار.

وأشار نصر إلى أنه لا يوجد تقديم طلبات تصريح تجار (لأول مرة) في الفترة الحالية، ويتم بحث هذا الملف بشكل مستمر مع الجانب الإسرائيلي، وفي حال الحصول على موافقة وزيادة كوتة التجار سيتم الإعلان عن ذلك، لافتاً إلى أن الشؤون المدنية بغزة ليس لها علاقة بالمنع الأمني وهو متعلق بالجانب الإسرائيلي.

#الغرفة التجارية بغزة

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