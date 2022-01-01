العالول: العلاقات الفلسطينية الأردنية "متينة ومحصنة"

عمان/سما/

التقى نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، في مكتبه برام الله، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور.

وتباحث العالول مع السفير البدور في آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والإقليمية، مؤكدا عمق العلاقات الرسمية والشعبية ما بين الشعبين الفلسطيني والأردني وأنها متينة ومحصنة، وشدد على رغبة وقرار القيادة الفلسطينية بتعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يخدم الشعبين ومصالحهم.

من جانبه، أكد السفير البدور حرص المملكة الأردنية الهاشمية على مصالح الشعب الفلسطيني ووقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية المتعلقة بالحرية والاستقلال، مشددا على رفض واستنكار ومتابعة المملكة لما يتعرض له المسجد الأقصى خصوصا، والمقدسات المسيحية والإسلامية عموما، من اعتداءات من قبل الاحتلال حكومة ومستوطنين.