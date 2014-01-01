الكشف عن قيمة مشاريع إعادة الإعمار التي نفذتها الحكومة في قطاع غزة

غزة/سما/

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الثلاثاء، عن قيمة مشاريع إعادة الإعمار التي نفذتها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ عام 2014.

وأوضح زيارة في حديث تصريحات إذاعية، أن الحكومة الفلسطينية نفذت مشاريع إعادة إعمار في قطاع غزة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي منذ عام 2014.

وتابع:" للأسف الاعتداءات الإسرائيلية لا تتوقف، وما أن ننتهي من إعادة إعمار، حتى يبدأ اعتداء جديد".



وأشار إلى أنّ وزارة الأشغال العامة والإسكان تشرف حاليًا على مشاريع في قطاع غزة، ومنها حي الندى، إذ تم إنشاء حوالي 460 وحدة سكنية فيه.

وفيما يخص إعادة بناء البرج الإيطالي، بيّن وزير الأشغال، أنّ "البرج يمر في المرحلة الأخيرة من إعادة الإنشاء، من المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري".