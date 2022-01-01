روسيا تكرر: تهديدنا باللجوء إلى النووي "مؤكد وليس خدعة"

موسكو/سما/

كرر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، تهديدات الرئيس فلاديمير بوتين، بإمكانية اللجوء للسلاح النووي إذا شعرت بلاده بالخطر.

وقال ميدفيديف إن موسكو لها الحق في الرد "دون الكثير من المشاورات"، و"هذا الأمر بالتأكيد وليس خدعة"، مع تصاعد التوتر مع الغرب بشأن الاستفتاءات التي أجريت في مساحات شاسعة من المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وتنتهي روسيا، الثلاثاء، من تنظيم استفتاءات في أربع مناطق تسيطر عليها كليا أو جزئيا في أوكرانيا، مثيرة غضب كييف والدول الغربية التي وعدت برد قوي في حال ضمها.

وأكدت السلطات الروسية أن "نتائج موقتة" ستعلن مساء الثلاثاء وفي الأيام التالية. ويصوت البرلمان الروسي بعد ذلك على قانون يشرع ضم المناطق الأربع إلى روسيا.

ورغم الانتقادات الغربية التي وجهت للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن تصريحاته السابقة، التي لوح فيها بإمكانية استخدام الأسلحة النووية، أعاد ميدفيديف التأكيد على هذا التوجه، في وقت بدأت فيه روسيا، الخميس الماضي، أكبر عملية تجنيد لها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ميدفيديف، الخميس الماضي، إن أي أسلحة في ترسانة موسكو، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية، يمكن استخدامها للدفاع عن الأراضي المتحدة مع روسيا من أوكرانيا.

ويأتي تصريح ميدفيديف، في وقت بدأت فيه روسيا، الخميس الماضي، أكبر عملية تجنيد لها منذ الحرب العالمية الثانية، بعد إعلان بوتين عن تعبئة جزئية لقوات الاحتياط في الجيش الروسي، الأربعاء الماضي.

وأضاف أن الاستفتاءات التي تنظمها السلطات الروسية والانفصالية ستجرى في مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية، وأنه "لا عودة إلى الوراء".

وألمح إلى أنه "سيتم قبول جمهوريات دونباس (دونيتسك ولوغانسك) والأراضي الأخرى في روسيا".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، إنه من المرجح أن يعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضم مناطق أوكرانية محتلة إلى روسيا الاتحادية خلال خطابه أمام البرلمان في 30 أيلول/ سبتمبر الحالي.





وكان بوتين قال في خطاب الأسبوع الماضي لمواطنيه، بثه التلفزيون الروسي، إنه سيستدعي 300 ألف جندي من قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا، وأعلن دعمه خطة لضم أجزاء منها، ملمحا للغرب بأنه على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.



وخلال خطابه، رد بوتين على ما أسماه "الابتزاز النووي" الأوروبي، وقال إن "روسيا تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي، ولدينا أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية".

وأكد بوتين، في خطاب بثه التلفزيون الروسي، أنه "إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة، وهذا ليس خداعا".