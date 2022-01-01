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رئيسة منظمة التجارة العالمية: نتوقع "ركودا عالميا"

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة منظمة التجارة العالمية: نتوقع "ركودا عالميا"



جنيف/سما/

 حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية "نغوزي أوكونجو إيويالا"، اليوم الثلاثاء، بأن العالم مقبل على "ركود عالمي"، في وقت يواجه "أزمات متعددة".

وقالت "أوكونجو إيويالا" لدى افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف، إن التوقعات كانت تشير من قبل إلى "انتعاش في مرحلة ما بعد الوباء".

وتابعت "لكن علينا الآن أن نواجه بوادر ركود قادم"، مشددة على أنه "ركود عالمي".

وأكدت "أعتقد أن هذا ما نتجه إليه. لكن في الوقت نفسه، علينا أن نبدأ التفكير في الانتعاش. علينا العودة إلى النمو"، مشددة على أن الوضع "صعب جدا"، إذ يواجه العالم "أزمات متعددة"، منها: انعدام الأمن، والصدمات المناخية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي برأيها "صدمات خارجية  متزامنة "تضع العالم في موقع هشّ".

وأضافت "علينا التفكير فيما يترتب علينا القيام به، في السياسات الواجب اتباعها للعودة إلى النمو".

ورأت أن الأمر الأكثر إلحاحا على المدى القريب هو معرفة "كيفية ضمان الأمن الغذائي" في العالم مبدية قلقها كذلك حيال مسائل الوصول إلى الطاقة.

وحذرت بأنه "إذا كان الأمر يتعلق بعوامل على ارتباط بالعرض لا يمكن السيطرة عليها، عندها فإن الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة سيأتي بمفعول عكسي".

#منظمة التجارة العالمية #ركود عالمي #ركود اقتصادي

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