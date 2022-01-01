الهيئة الوطنية لإسناد الداخل المحتل تدعو لاستمرار الزّحف والرباط في الأقصى

القدس المحتلة / سما /

حيت الهيئة الوطنية لإسناد الداخل المحتل أهلنا في الداخل المحتل المرابطين المدافعين عن الأقصى ونشدّ على أياديهم الطاهرة في مواجهة اقتحامات المستوطنين واعتداءات جنود الاحتلال.

ودعت الهيئة إلى استمرار الزّحف والاحتشاد والرّباط في الأقصى المبارك.

وقالت: "تتمنى الهيئة الشفاء العاجل للجرحى من أهلنا في الداخل وعلى رأسهم الحاج الجريح أبوبكر الشيمي الذي اعتدت عليه شرطة الاحتلال وهو يرابط على بوابات المسجد الأقصى، والحرية للمعتقلين".

وأكدت على أن شعبنا الفلسطيني في ذكرى "هبة القدس والأقصى" يتوحد حول قضيته المركزية في الداخل وفي كافة أماكن تواجده.