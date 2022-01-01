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تعديل ساعات عمل معبر الكرامة ابتداءً من الإثنين المقبل

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعديل ساعات عمل معبر الكرامة ابتداءً من الإثنين المقبل



رام الله / سما /

 أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الثلاثاء، عن تعديل ساعات السفر عبر معبر الكرامة، ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

وأفادت الإدارة العامة في بيان لها، بأن المعبر سيبقى مفتوحًا أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين لمدة 24 ساعة، من صباح يوم الإثنين 3-10، وحتى صباح الثلاثاء الموافق 4-10.

ونوهت إلى أن المعبر سيكون مغلقًا بالكامل يوم الأربعاء 5-10، وذلك بسبب الأعياد اليهودية، في حين يعود للعمل كالمعتاد يوم الخميس الموافق 6-10، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، في كلا الاتجاهين.

ودعت المسافرين إلى ضرورة ترتيب ساعات سفرهم، بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر، لتجنب الازدحام.

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