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وزير الأوقاف يُعلن عن شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في الضفة وغزة

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف يُعلن عن شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في الضفة وغزة



رام الله / سما /

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين حاتم البكري، عن أسماء شركات الحج والعمرة في المحافظات الشمالية والجنوبية المرخصة والمؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1444هـ - 2023/2022م.

وأوضح في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة في المحافظات الشمالية 91 شركة، وفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 70 شركة.

وناشد كافة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة والمؤهلة وذلك حفاظا على حقوقهم ومنعا للاستغلال من أصحاب الشركات الوهمية، مؤكدًا على أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة الأخوة المواطنين لتقديم أي اقتراح أو شكوى، وأن الوزارة لن تتردد في محاسبة الشركات التي لا تلتزم بالقوانين المعمول بها.

كما وبين البكري، أن الوزارة وضعت الضوابط واللوائح التنظيمية لعمل شركات الحج والعمرة وأن إجراءات الوزارة بهذا الخصوص تحكمها مصلحة المواطن ومصلحة عمل الشركات مما يضمن توفير وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.

وشدد على أن الوزارة، تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية الخارجية وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان والقاهرة.

#وزير الأوقاف

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