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أحمد حلمي يعلن عن إصابته بــ كورونا

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد حلمي يعلن عن إصابته بــ كورونا



وكالات / سما /

كشف الفنان أحمد حلمي عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أن ظهر لايف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهر فيه من بجانب السرير معلنا إصابته بالفيروس.

وعن سر ظهوره في اللايف من داخل غرفة نومه، قال إنه اضطر لذلك بسبب فيروس كورونا وأعراضه الشديدة،  ساخرا "ما حدش بقى بيجي له كورونا".

وكان الفنان أحمد حلمي، أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في إطلاق قافلة "الشباب والمناخ" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كما وجه الشكر للقائمين على تلك المبادرة، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر أحمد حلمي صورًا تجمعه بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلق على الصور قائلًا: "كلمة "تغير المناخ" بتتكرر كتير اليومين دول، وده لأنها مشكلة حقيقية وكبيرة محتاجة تحرك سريع مننا كلنا".

#فيروس كورونا

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