الحمض النووي يفجر مفاجأة عن مومياوات ملكات الفراعنة

وكالات / سما /

يمكن أن تكون اثنتان من المومياوات الموجودة في وادي الملوك تعود إلى بقايا نفرتيتي وأنخيسين آمون، زوجة توت عنخ آمون ، ومن المتوقع أن تؤكد اختبارات الحمض النووي ما إذا كانت الرفات هي الملكات المصرية القديمة أم لا.

منذ أكثر من 3000 عام ، قرر الفرعون إخناتون والملكة نفرتيتي التخلي عن عبادة الآلهة المصرية لصالح ما أسماه الفرعون الإله الحقيقي الوحيد، رافضين التقاليد لآلاف السنين.

ولكن توت عنخ آمون آخر أفراد عائلته المالكة، انقلب على والده وأعاد عبادة الآلهة المصرية، وبعد وفاتهما ، قام كبار الكهنة بتدمير الآثار التوحيدية التي أنشأها إخناتون وشطبوا كلا الاسمين من سجلهما ، مما أدى إلى استبعاد الفراعنة من كتب التاريخ.

طمس انتقام كبار الكهنة تاريخًا ثريًا لم يكن موضع تقدير كامل إلا عند اكتشاف قبر توت عنخ آمون في عام 1922 ، مع فرض الرقابة عليه ، ومن المفارقات ، أن يجعله أشهر الفراعنة.

ملكات مصر القدام

الآن بعد آلاف السنين من نهاية الأسرة الثامنة عشرة في مصر ، ربما تم العثور على الملكات اللواتي حكمن جنبًا إلى جنب مع أخناتون وتوت عنخ آمون.

يُعتقد أن بقايا نفرتيتي المحنطة ، ربما أشهر الزوجات الملكية العظيمة في مصر القديمة ، مخزنة في المقابر KV21 و KV35 ، في وادي الملوك.

يمكن إعادة اثنتين من أهم النساء في التاريخ المصري إلى الحياة إذا أكدت أدلة الحمض النووي هويتهما، وقال العلماء إنه يمكن استخدام الأشعة المقطعية لتكرار ملامح وجه الملكتين.

وقال حواس لنيوزويك "في أكتوبر سنتمكن من الإعلان عن اكتشاف مومياء عنخسين آمون زوجة توت عنخ آمون ووالدتها نفرتيتي".

من هي الملكة نفرتيتي؟

كانت الملكة نفرتيتي واحدة من أكثر ملكات مصر نفوذاً ، وحكمت خلال الأسرة الثامنة عشرة المزدهرة للإمبراطورية، وعاشت نفرتيتي خلال الفترة الأغنى في تاريخ مصر القديمة - من حوالي 1370 قبل الميلاد إلى 1330 قبل الميلاد.

بالإضافة إلى زواجها من إخناتون - ربما ولدت ابنة فرعون آخر ، وربما حكمت إلى جانب توت عنخ آمون، بل إن هناك ما يشير إلى أنها حكمت مصر بمفردها بعد وفاة زوجها ، أي أنها حكمت مصر من المهد إلى اللحد.

أنجبت نفرتيتي وإخناتون ست بنات ، على الرغم من أنه يعتقد أن توت عنخ آمون لم يكن ابنها، وأشار تحليل الحمض النووي إلى أن أخناتون أنجب توت عنخ آمون من إحدى أخواته - مما جعل نفرتيتي والدة زوجته.

تم تصوير جمالها وقوتها في عدد من صور المعابد وتظهر أحيانًا وهي تسير خلف زوجها ، ولكن غالبًا ما تظهر بمفردها ، في مواقع قوة شبيهة بسلطة الفرعون.

يُعتقد أن نفرتيتي فقدت زوجها حوالي عام 1336 قبل الميلاد ، وبعد ذلك ربما تكون حكمت مصر وحدها.

يحاوط موتها الغموض يُعتقد أنها ماتت بعد حوالي ست سنوات من وفاة زوجها ، ربما من الطاعون الذي ضرب مصر في ذلك الوقت، وفي عام 1331 قبل الميلاد ، غير توت عنخ آتون اسمه إلى توت عنخ آمون ونقل العاصمة المصرية إلى طيبة ، حيث توفي عام 1323 قبل الميلاد.