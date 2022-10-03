اريحا / سما /

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الثلاثاء، عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة، الاثنين المقبل.

وأوضحت، في بيان، أن المعبر سيبقى مفتوحا أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين لمدة 24 ساعة، من صباح يوم الاثنين، الموافق 03/10/2022، وحتى صباح الثلاثاء، الموافق 04/10/2022، حيث ستغادر آخر حافلة من الاستراحة الساعة التاسعة صباحا، وسيكون المعبر مغلقا بالكامل يوم الاربعاء 05/10/2022، وذلك بسبب الأعياد اليهودية.

هذا ويعود العمل كالمعتاد يوم الخميس الموافق 06/10/2022، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، في كلا الاتجاهين.

ودعت الإدارة العامة للمعابر والحدود المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم، بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر، لتجنب الازدحام.