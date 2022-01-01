3 نصائح لتوفير البطارية على نظام التشغيل iOS 16

وكالات / سما /

قامت آبل بتعبئة الكثير من الميزات الجديدة الرائعة في آيفون، لكن هذه يمكن أن تكون مصدر قلق لبطاريتك.

بالنسبة للجزء الأكبر، فإن التكنولوجيا الذكية بالداخل قادرة على تحسين مقدار الطاقة التي يجب استخدامها حتى تحصل على أقصى استفادة منها.

ولكن هناك بعض التعديلات التي يمكنك إجراؤها ، كما يكشف TikToker Amhacks1.

يتضمن ذلك إيقاف تشغيل ميزة اللمس الجديدة المحبوبة للغاية.

- تمنحك لوحة المفاتيح اللمسية اهتزازًا مفيدًا قليلاً عند لمس أي من المفاتيح، مما يسهل كتابة الأشياء.

- كيفية إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح اللمسية وفقا لموقع ذا صن.

- يجب إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح اللمسية افتراضيًا، ولكن قد تكون الملاحظات الصوتية قيد التشغيل.

- في كلتا الحالتين للتأكد من إيقاف تشغيلهما لتوفير البطارية، افتح الإعدادات وابحث عن الأصوات واللمسات.

- انتقل إلى ملاحظات لوحة المفاتيح وقم بتبديل الصوت وإيقاف اللمس.

- قم بتحديث تطبيقاتك على iPhone

- لا يوفر لك تحديث تطبيقاتك أحدث الميزات فقط.

- هذا يعني أيضًا أنك تستخدم أحدث إصدار مناسب لنظام التشغيل iOS 16.

- لتحديث التطبيقات ، انتقل إلى App Store وانقر فوق صورة الملف الشخصي في الجزء العلوي الأيمن.

- قم بالتمرير لأسفل وحدد تحديث الكل.

- كيفية التبديل إلى الوضع المظلم

- يمكن أن يستهلك سطوع هاتفك أيضًا قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية.

- لذلك يمكن أن يساعد تشغيل الوضع المظلم.

- افتح الإعدادات وابحث عن العرض والسطوع.

- تحت المظهر، قم بتشغيل Dark.

- من الجيد أيضًا ضبط القفل التلقائي على 30 ثانية.

- هذا يعني أن شاشتك ستتوقف كثيرًا في وقت مبكر عندما لا تستخدمها.

- فقط اضغط على القفل التلقائي لأسفل واختر 30 ثانية.