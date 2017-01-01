  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الخارجية الأردني : قلقون من وضع السلطة الفلسطينية ومخاطر انهيارها

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأردني : قلقون من وضع السلطة الفلسطينية ومخاطر انهيارها



رام الله / سما /

 أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن قلق المملكة الهاشمية من الوضع السائد في أراضي السلطة الفلسطينية ومن مخاطر انهيارها. 

وقال الصفدي - بحسب ما ورد في هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية خلال مقابلة مع صحيفة إماراتية ناطقة باللغة الانجليزية -  إن السلطة تواجه تحديات شديدة الصعوبة، ونحن نركز على حفظ الهدوء ونجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية من أجل التخفيف من حدة الاحتكاكات وتقليصها.

ورحب الصفدي، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد التي أعلن خلالها عن دعمه لحل الدولتين، وقال إن "هذه المرة الأولى منذ عام 2017 التي يصرح فيها رئيس وزراء إسرائيلي بتأييده لحل الدولتين".

وعن الانتخابات الإسرائيلية، قال الصفدي مهما كانت نتائج الانتخابات في بداية تشرين الثاني فإن الموقف الأردني لن يتغير ويبقى على حاله.

الأكثر قراءة اليوم

اغتصاب ملكة جمال مصر بعد خطفها على يد رجل أعمال

إعلام إسرائيلي يعلق على وفاة القرضاوي

ضربة كبيرة للجنيه الإسترليني.. والليرة التركية وأسعار الذهب تنخفض إلى أدنى مستوى

الاقتصاد بغزة تصدر قرارًا بشأن نظام البيع بالتقسيط

واللا العبري: "في غزة وفي دول العدو.. مشغلو الطائرات بدون طيار يستعدون لحرب الغد"

التعرف على هوية صاحب الجثة التي عثر عليها في قلقيلة

وفاة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي

الأخبار الرئيسية

مرفق الرابط .. التعليم بغزة تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل

بحماية شرطة الاحتلال .. المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي

Screenshot_39

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس عباس وغانتس

الاحتلال يحذر جنوده من استدراجهم إلى كمائن المقاومة في الضفة

353c9403-2ef5-42fe-9f75-ca976be3e47c-1024x1024

الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم وضعه عبوة على خط سكة حديد قرب عكا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية