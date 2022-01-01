"التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع تشيلي

رام الله / سما /

بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، اليوم الثلاثاء، مع وفدٍ مشترك من الوكالة التشيلية للتعاون الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية بين تشيلي وفلسطين.

وناقش اللقاء التعاون المستقبلي وترتيب آليات تنفيذ برامج بحثية مشتركة بين البلدين، والتعاون في مجالات التبادل الأكاديمي؛ بما يشمل تبادل الأساتذة والطلبة والباحثين، ودعم وتعزيز التعليم التقني.

وأطلع صالح الوفد على خطط الوزارة لتعزيز التعاون والشراكات على الصعيد الدولي، مشيراً إلى العلاقة التاريخية بين فلسطين وتشيلي، وأهمية العلاقة مع البنك الإسلامي للتنمية، مثمناً دعم البنك للمسيرة التنموية في فلسطين.

من جهته، أكد منسق مشاريع الوكالة التشيلية ماركو ايبرا الاهتمام والحرص على تعزيز التعاون لتطوير قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، لافتاً إلى أهمية التعاون البحثي بين الجامعات التشيلية ونظيراتها الفلسطينية؛ ولا سيما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، شدّد ممثل البنك الإسلامي للتنمية عبد الحكيم يسوف، على أهمية توسيع برامج التعاون مع دول أمريكا الجنوبية، لتعزيز صورة فلسطين وحضورها دولياً، مؤكداً أن البنك سيدعم أية مبادرات مستقبلية بهذا الخصوص.