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بالأسماء.. جهاز فني جديد لـ"خدمات الشاطئ"

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. جهاز فني جديد لـ"خدمات الشاطئ"



غزة / سما /

كشف نادي خدمات الشاطئ "البحرية" عن جهازه الفني الجديد, استعدادا لمنافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى.

وأكد الشاطئ أن جهاد السدودي سيتولى تدريب الفريق خلفا للمستقيل بسام أبو الصادق, الذي رحل بعد الخسارة أمام خدمات البريج (1-3) في الجولة الثالثة من الدوري.

وأوضح أن حسن حنيدق سيعمل مدربا مساعدا في الجهاز الفني الجديد, فيما سيكون مجدي أبو حرب إداريا, وأحمد أبو سليمان مدربا لحراس المرمى, وحسام وادي معالجا, ومصعب أبو سل مسؤولا للعهدة.

يشار إلى أن الشاطئ يحتل حاليا المركز التاسع في دوري الدرجة الأولى برصيد نقطتين فقط من 3 مباريات.

#خدمات الشاطئ #الاولى #جهاد السدودي #بسام أبو الصادق #حسن حنيدق

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