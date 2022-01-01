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تأجيل 3 مباريات في الجولة الرابعة من الدورى المحلى

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل 3 مباريات في الجولة الرابعة من الدورى المحلى



غزة / سما /

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، تأجيل 3 مباريات من الجولة الرابعة للدوري بدرجاته الممتازة والأولى والثانية، حتى إشعار آخر.

وذكر اتحاد القدم، أن لقاءات ملعب فلسطين في غزة، المقررة بالجولة الرابعة، لن تجري في موعدها، بسبب وجود احتفالات في الملعب.

واللقاءات المؤجلة هي غزة الرياضي مع شباب الزوايدة (درجة ممتازة)، والجلاء مع خدمات البريج (درجة أولى)، واليرموك مع خدمات جباليا (درجة ثانية).

ومن المتوقع أن تجري المباريات الثلاثة في موعد جديد بدءا من الاثنين القادم مرورا بالثلاثاء وانتهاء بالأربعاء.

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