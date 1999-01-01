وكيل أعمال أرتور ميلو يحسم الجدل حول مستقبل اللاعب مع ليفربول

وكالات / سما /

كشف فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال البرازيلي أرتور ميلو لاعب يوفنتوس الإيطالي المنتقل حديثاً لصفوف ليفربول الإنجليزي عن حقيقة رحيل اللاعب في شهر يناير المقبل.

وانتقل أرتور ميلو للعب في فريق ليفربول على سبيل الإعارة قادماً من يوفنتوس لتعزيز خط وسط الريدز.

ولكن جاء أرتور ميلو بحالة بدنية لا تجعله يشارك حتى كبديل مع ليفربول، ليقرر الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز لمشاركة اللاعب البرازيلي مع فريق تحت 21 عاماً.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ليفربول ندم كثيراً على التعاقد مع لاعب غير مؤهل بدنياً وفنياً مثل أرتور ميلو، الأمر الذي جعل وكيل أعمال اللاعب يخرج ويتحدث عن الأمر.

وتحدث وكيل أعمال أرتور ميلو حسب صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية قائلاً “الأسابيع القليلة الأولى طبيعية للتكيف واستعادة الحالة البدنية للاعب”.

وأضاف “الجميع سعداء جداً مع أرتور ميلو. لقد تخلى عن إجازته للبقاء في ليفربول والعمل على استعادة مستواه البدني والفني. قريباً، سيكون جاهز بنسبة 100%”.