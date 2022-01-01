أغلى 10 لاعبين من حيث القيمة السوقية بعد التحديث الأخير

وكالات / سما /

أصدر موقع ترانسفير ماركت المتخصص بتحديد القيمة السوقية للاعبين تحديثاً جديداً قبل يومين، والذي تضمن بعض التغييرات الطفيفة في الأسعار المقدرة للاعبين.

وما زال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يتربع على الصدارة بقيمة سوقية قُدرت بـ160 مليون يورو رغم أن قيمته السوقية لم ترتفع في التحديث الأخير، ويعد تصدره أمراً طبيعياً بحكم أنه صغيراً بالسن ويعد أفضل لاعب في العالم من الجيل الصاعد.

كما حافظ إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على نفس القيمة السوقية التي تبلغ 150 مليون يورو، ليبقى في المركز الثاني بقائمة أغلى اللاعبين في العالم.

وشهدت القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح تراجعاً بنسبة 10%، حيث انخفضت إلى 90 مليون يورو في التحديث الأخير، وهذا بسبب تراجع مستواه في الأشهر الأخيرة، عدا عن تقدمه بالسن. لكن يبقى مهاجم ليفربول اللاعب الوحيد في القائمة الذي بلغ حاجز 30 عاماً، وهذا يوضح مدى القيمة الكبيرة التي يملكها اللاعب بالنسبة إلى سنه.

على الجانب الآخر، حقق فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الشاب قفزة مثيرة للاهتمام في قيمته السوقية، حيث ارتفع سعره من 100 مليون إلى 120 مليون يورو، ليصبح ثالث أغلى لاعب في العالم. كذلك الأمر بالنسبة لبيدري نجم برشلونة الذي ارتفعت قيمته من 80 مليون إلى 90 مليون.

ترتيب أغلى اللاعبين في العالم حالياً:-

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 160 مليون يورو

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 150 مليون يورو

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 120 مليون يورو

بيدري (برشلونة): 90 مليون يورو

جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند): 90 مليون يورو

فيل فودين (مانشستر سيتي): 90 مليون يورو

محمد صلاح (ليفربول): 90 مليون يورو

هاري كين (توتنهام): 90 مليون يورو

دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس): 85 مليون يورو

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): 85 مليون يورو