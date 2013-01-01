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رسمياً.. تحديد موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. تحديد موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة



وكالات / سما /

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، الليجا، بشكل رسمي، اليوم الاثنين، عن موعد مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، لتقام المباراة في ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم الأحد السادس عشر من أكتوبر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد، الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، ليأتي كلاسيكو الدور الأول في موعده المعتاد، عصراً، منذ موسم 2013 – 2014، لكي يحصل الجمهور الآسيوي على فرصة متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بسبب فارق التوقيت.

وبسبب الجمهور الآسيوي وصل الأمر في موسم 2017 – 2018 إلى إقامة الكلاسيكو في تمام الواحدة ظهراً في الثالث والعشرين من ديسمبر، في الدور الأول من الموسم المذكور.

وسيسافر برشلونة إلى مدريد يوم السبت الذي يسبق المباراة، بعد خوض مباراة إنتر ميلان الإيطالي في دوري ابطال أوروبا، يوم الأربعاء 12 أكتوبر بالكامب نو، بينما سيلعب الريال قبل الكلاسيكو ضد شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الثلاثاء 11 أكتوبر في بولندا.

ويقام الكلاسيكو في الذهاب بالبيرنابيو لأول مرة بعد أربع مواسم متتالية كان الكامب نو فيها هو من يحتضن لقاء الدور الأول في الليجا بين عملاقي الدوري الإسباني.

#كلاسيكو #برشلونة #ريال مدريد #الدوري الإسباني

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