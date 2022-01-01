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نبأ سار لريال مدريد قبل كلاسيكو برشلونة

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نبأ سار لريال مدريد قبل كلاسيكو برشلونة



وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، آخر المستجدات بشأن تعافي الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

إصابة بنزيما

وغادر بنزيما مباراة ريال مدريد أمام سيلتك الإسكتلندي، قبل أسبوعين، في الدقيقة 30، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد استغل بنزيما فترة التوقف الدولي، للتعافي وتقوية ركبته في مركز تدريب ريال مدريد في فالديبيباس.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من مواصلة ريال مدريد تحقيق الانتصارات حتى مع غياب بنزيما، إلا أن المهاجم الفرنسي، سيعود لمركزه بمجرد تعافيه من الإصابة.

موعد عودة بنزيما من الإصابة

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، يرغب في تعافي بنزيما تمامًا من الإصابة، حتى يستطيع الاعتماد عليه في تأمين التأهل لمرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة برشلونة في كلاسيكو الليجا.

ومن المتوقع أن ينضم بنزيما إلى التدريبات الجماعية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيكون متاحًا لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

#ريال مدريد #برشلونة #كلاسيكو #بنزيما

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