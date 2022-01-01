إيطاليا تتأهل لنصف نهائي دوري الأمم وتعادل مُثير بين إنجلترا وألمانيا

وكالات / سما /

نجح مُنتخب إيطاليا، بطل أوروبا، في التأهل لدور نصف النهائي من مُسابقة دوري أمم أوروبا بعد التغلب على المجر بهدفين دون رد.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب بوشكاش أرينا قد بدأ التسجيل فيها عن طريق جياكومو راسبادوري في الدقيقة 27، وذلك بعد استغلاله لارتباكٍ وخطأ مُشترك بين دفاع المجر وحارس المرمى.

ونجح فيديركو ديماركو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد تتويجه لهجمة رائعة تبادل فيها لاعبو إيطاليا الكرة بينهم حتى وصلت في نهاية المطاف لمُسجل الهدف أمام المرمى.

وفي المُباراة الثانية للمجموعة، تمكنت إنجلترا من قلب تأخرها بهدفين أمام ألمانيا لتعادل مُثير بثلاثة أهدافٍ لكل فريق في المُباراة التي استضافها ملعب ويمبلي.

وتقدم الألمان في البداية عن طريق إيلكاي جوندوجان من ركلة جزاء في الدقيقة 52، وجاءت الركلة بعد خطأ ارتكبه هاري ماجواير على جمال موسيالا.

وأحرز كاي هافرتز أجمل أهداف اللقاء في الدقيقة 67 بعد لمحة فنية وتسديدة قوية غالط بها حارس الإنجليز.

وقلص لوك شاو الفارق بهدفٍ لأصحاب في الدقيقة 71، قبل أن يُدرك ماونت التعادل لمُنتخب إنجلترا في الدقيقة 75 بعد تسديدة رائعة لم يتمكن تير شتيجن من التصدي لها.

وتمكن النجم الإنجليزي المُخضرم وقائد المُنتخب هاري كين من إحراز هدف التقدم للإنجليز للمرة الأولى في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، قبل أن يتمكن هافرتز من إحراز التعادل للماكينات الألمانية في الدقيقة 87.

وبنتائج اليوم تأهلت إيطاليا لدور نصف النهائي بعد احتلال المركز الأول برصيد 11 نقطة، فيما هبطت إنجلترا للمستوى الثاني في دوري الأمم.