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مستوطنون ينصبون خياما شرق بيت لحم

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، خياما، في قرية كيسان شرق بيت لحم .

وأفاد الناشط الشبابي أحمد غزال ، بأن مجموعة من المستوطنين نصبوا ثلاث خيام في خلة الحمرا في منطقة "واد عبيان" شرق القرية، بمحاذاة مستوطنة "معالي عاموس"، المقامة على أراضي المواطنين.

وأضاف غزال، أنه قبل أسبوع تم نصب أربع خيم في منطقة واد حصاصة بالقرب من عرب الرشايدة شرق بيت لحم، بهدف الاستيلاء على الأراضي لاحقا.

وأشار غزال إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الفترة الأخيرة بحق أراضي المواطنين في كيسان، تمثّلت بالاعتداء على رعاة الأغنام، ومنعهم من الوصول إلى المراعي، إضافة إلى تقطيع أنابيب المياه، التي تصل لتجمع واد عبيان.

وأوضح أن كل تلك الإجراء تهدف للتضييق على المواطنين، والاستيلاء على أراضيهم.

#بيت لحم #مستوطنون

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