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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، استباحة مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال التي اعتدت على المرابطين، وجرحت خمسة منهم، واعتقلت 16 آخرين، وإدانة الرئاسة الفلسطينية للاقتحام.

كما عنونت الصحف تأكيد الأسرى في سجن الرملة، وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد، دعمهم وتأييدهم للرئيس محمود عباس، ولما ورد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ هوس احتلالي في باحات الأقصى

_ الرئاسة تدين اقتحام الاحتلال ومستوطنيه لـ "الأقصى": استمرار التصعيد سيؤدي لانفجار الأوضاع

_ الرئيس يهنئ غانتس بحلول رأس السنة العبرية

_ الرئيس يهاتف الأسير المحرر عابد عابد مهنئا بالإفراج عنه

_ السامريون يحتفلون بـ"رأس السنة العبرية"

_ رسالة دعم وتأييد للرئيس من أسرى سجن الرملة وعلى رأسهم الأسير البطل ناصر أبو حميد

_ مجلس الوزراء يكلف وزيري العمل و"التعليم العالي" بمواصلة جهودهما لإيجاد حل لأزمة جامعة بيرزيت

_  30 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

_ وزير النقل الأردني: تسهيلات وتغييرات إيجابية سيشهدها جسر الملك حسين قريبا

_ نشطاء وإعلاميون يدعون قادة المنتخبات العربية في كأس العالم لحمل شارات ملونة بعلم فلسطين

_ مقتل مواطن نتيجة شجار في بيت سوريك والعثور على جثة محترقة قرب قلقيلية

_ الضغط السهل على الزناد.. إرضاء للمستوطنين

الأيام:

_ اقتحامات واسعة للأقصى، حملة اعتقالات واعتداءات ضد المواطنين وقيود وابعادات

_ الرئاسة تدين: استمرار التصعيد سيؤدي لانفجار الأوضاع

_ الرئيس يهنئ غانتس بحلول رأس السنة العبرية

_ غزة: الفصائل تحذر الاحتلال من استفزازاته بالقدس وإطلاق بالونات متفجرة من شرق القطاع

_ مجلس الوزراء: تنفيذ القضايا المتعلقة بالحكومة والواردة في خطاب الرئيس

_ مجلس أمناء بيرزيت يقرر تعليق الدوام بالجامعة لمدة أسبوع

_ 30 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني

_ إيطاليا في قبضة اليمين المتطرف بعد فوز أحزابه في الانتخابات العامة

_ اعتقال شاب من الجليل بزعم "تثبيت عبوة ناسفة" على خط السكة الحديد

القدس:

_ مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويعتدون على المصلين

_ اشتية: خطاب الرئيس لخص المظلمة التاريخية لشعبنا

_ التحقيق بمقتل ضابط شرطة في بيت سوريك

_ تعليق العمل في "بيرزيت" لمدة اسبوع وإخلاء تام للحرم الجامعي

_ وزير النقل الأردني: تسهيلات وتغييرات إيجابية سيشهدها الجسر قريبا

_ سوريا تدعم حق الفلسطينيين في نضالهم لتحرير أرضهم والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

_ وفاة الدكتور يوسف القرضاوي

#الصحف الفلسطينية

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