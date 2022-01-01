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جريمة قتل في رحوفوت .. أحرق شقته وبداخلها زوجته وأولادهما

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة قتل في رحوفوت .. أحرق شقته وبداخلها زوجته وأولادهما



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة، فجر اليوم الثلاثاء، أحد سكان مدينة "رحوفوت" جنوب تل أبيب،بشبهة إضرام النار بشقته وبداخلها زوجته وأولادهما الثلاثة.

وأسفر إحراق الشقة عن مقتل الزوجة وإصابة الأبناء الثلاثة بجروح طفيفة وأقارب آخرين.

وفي التفاصيل، تُوفيت امرأة (40 عاما)، فجر اليوم، متأثرة بجرحها البالغة، إذ أقر الطاقم الطبي وفاتها في المكان على الفور بعد تلقيه بلاغا عن اندلاع حريق داخل شقة سكنية في مدينة رحوفوت، وتبينت علامات عنف على جسد الضحية بعد إخماد النار، كما أصيب زوجها (المشتبه به) بجروح خطيرة وأولادهما الثلاثة، وابنة للضحية ووالد زوجها.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء بمنطقة 'أيالون' تلقى بلاغا، الساعة 03:51، حول اندلاع النيران بمنزل في رحوفوت، وأقرّ الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان وفاة امرأة (40 عامًا) والتي تمّ تخليص جثّتها وهي مصابة بحروق ودون علامات للحياة، كما عمل الطاقم الطبي على تقديم العلاجات الأولية لثلاثة مصابين آخرين، بينهم رجل (40 عامًا) والذي وصفت حالته بالمتوسطة وهو فاقد للوعي وأحيل للعلاج بمستشفى 'شيبا تل هشومير' وهو موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي، ومصابان آخران بينهما طفلة (4 أعوام) ورجل (63 عامًا) وصفت إصابتيهما بالطفيفة إثر استنشاق الدخان وأحيلا للعلاج في مستشفى كابلان".

وأفاد الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم، على تخليص عالقين من شقة سكنية في الطابق الثاني من منزل جراء حريق شب في المكان، وعثر داخل الشقة على امرأة فارقت الحياة، إلى جانب تخليص إصابتين الأولى خطيرة والأخرى طفيفة. ويجري تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحريق".

ووفقا للشرطة فإنه "وصل أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق في ملابسات الحادثة، حيث تمّ العثور على امرأة بدون علامات للحياة داخل منزل مستعر بالنيران، وعلى جسدها علامات عنف، ووفق التحقيقات الأولية اتّضح أنّ الحديث يدور حول شبهات حول جريمة قتل".

وأضافت أن "حيثيات الحادثة تعود إلى استلام الشرطة بلاغًا من سلطة الإطفاء والإنقاذ حول اندلاع حريق داخل منزل في رحوفوت، وبعد إخماد النيران تمّ العثور على امرأة دون علامات للحياة، ومن المكان تمّت إحالة الزوج المشتبه وهو مصاب بحالة خطيرة للعلاج في المستشفى بالإضافة إلى ابنته ووالده اللذين وصفت حالتيهما بالطفيفة، إثر استنشاق الدخان الكثيف. والتحقيقات مستمرة".

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