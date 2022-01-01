المغرب يحصل على طائرات “انتحارية” من إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قالت تقارير إعلامية محلية إن شركة إسرائيلية زودت المملكة المغربية بطائرات انتحارية بدون طيار.

ونقل موقع “هسبريس” عن شركة “بلو بيرد” الإسرائيلية أنها “وقّعت عقدا مع المملكة المغربية من أجل تزويدها بطائرات بدون طيّار، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات”.

وأوضح الموقع المغربي ان الشركة التي تعمل في الطّيران والفضاء، زودت القوات المسلحة الملكية بالفعل بتلك الطائرات الانتحارية، مؤكدا أنها “دعمت قدرات الجيش، خاصة في مجالات الاستطلاع والمراقبة والدّفاع الجوي وتدبير حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية”.

وعن إمكانات تلك الطائرة، أوضح أنها طائرة طويلة المدى، تقوم بالإقلاع والهبوط آلياً، ويمكنها الطيران لمدة 52 ساعة متواصلة.

ولفت إلى أن هذه الطائرة يمكنها ممارسة طيرانها كل تلك المدة وهي تحمل 250 كيلوغراما كحد أقصى، مؤكدا أن بها “كاميرات حرارية، وتستخدم للمهمات الإستراتيجية والتكتيكية، مع أنظمة لجمع المعلومات الاستخبارية، عن طريق 4 استشعارات إلكترونية، وتحديد المواقع الجغرافية عن طريق الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة عن المواد المشعة والقنابل النووية”.

جدير بالذكر أن عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل تبعه اتفاق على “مشروع لتصنيع طائرات “كاميكازي” بدون طيار في المغرب”.