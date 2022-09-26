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روسيا تعتقل قنصل اليابان لديها بتهمة التجسس (شاهد)

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تعتقل قنصل اليابان لديها بتهمة التجسس (شاهد)



وكالات

اعتقلت السلطات الروسية، الإثنين، قنصل اليابان لديها، بتهمة التجسس معلنة أنه شخص غير مرغوب فيه، وفقا لوسائل إعلام محلية.

  

ونقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الفيدرالي "أف إس بي" قوله في بيان إنه "أحبَط في إقليم بريموري "عملا تجسسيا"، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري".
 
وقال جهاز "أف.إس. بي" إنه "ألقى القبض على القنصل الياباني متلبسا بالحصول على معلومات سرية عن تأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في أقصى شرق روسيا"، بحسب وكالة "رويترز".

كما أعلن الجهاز الأمني الروسي أن القنصل تاتسونوري بات شخصا غير مرغوب فيه في البلاد.
 

ونشرت وكالة روسيا اليوم، مقطع فيديو، يظهر القنصل الياباني وهو بصدد تسلم وثائق ومعلومات سرية

وفي آذار/مارس الماضي، صادقت الحكومة الروسية على قائمة للدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالا غير ودية تجاه روسيا.

وحينها أدرجت روسيا، دولة اليابان ضمن الدول غير الصديقة لها، عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.


كما شملت هذه القائمة 48 دولة وإقليما من بينها أستراليا وبريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي وإيسلندا وكندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا وسويسرا.

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