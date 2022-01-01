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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الخميس حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة، لتصبح الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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