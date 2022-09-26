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مجلس أمناء بيرزيت يقرر تعليق العمل في الجامعة لمدة أسبوع

الإثنين 26 سبتمبر 2022 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس أمناء بيرزيت يقرر تعليق العمل في الجامعة لمدة أسبوع



رام الله/سما/

 قرر مجلس أمناء جامعة بيرزيت، بتوصية من رئيس الجامعة، تعليق العمل في الجامعة بالكامل لفترة أسبوع ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء 27/9/2022، مع إخلاء تام للحرم الجامعي .

وقال مجلس أمناء الجامعة في بيان انه سيتم اتاحة الفرصة لإنهاء الأزمة من خلال الحوار الهادف والبنّاء وللتجاوب مع المبادرات المختلفة للوصول إلى حل جذري ومنصف للجميع.

وأشار مجلس الأمناء إلى "الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجامعة، والتصعيد الخطير في إجراءات الهيئة الإدارية لنقابة العاملين، وما وصلت إليه الأمور من تهجم  على اجتماع مجلس الجامعة".

#مجلس أمناء جامعة بيرزيت

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