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حماس تعقب على تهنئة الرئيس عباس لغانتس بالسنة العبرية

الإثنين 26 سبتمبر 2022 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على تهنئة الرئيس عباس لغانتس بالسنة العبرية



غزة/سما/

عقبت حركة حماس، اليوم الإثنين، على تهنئة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس بحلول رأس السنة العبرية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس: " ان  تهنئة رئيس السلطة محمود عباس لوزير الحرب الصهيوني الارهابي "بيني غانتس"، استفزاز لمشاعر كل جماهير شعبنا الفلسطيني، واستهتار بمعاناته الناتجة من بطش جيش الاحتلال الذي يقوده "بيني غانتس".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي:" تزامن هذه التهنئة لوزير الحرب الصهيوني مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال، وتزايد عمليات القتل ضد أهلنا في الضفة الغريبة ، يعكس إصرار قيادة السلطة على التغريد خارج السرب الفلسطيني، فهذا السلوك لا يمثل أحد في الشعب الفلسطيني.

#حماس #الرئيس عباس #بيني غانتس

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