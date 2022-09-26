القدس: الاحتلال يعتقل 6 شبان ويحتجز مئات المركبات

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، 6 شبان في القدس المحتلة، 4 من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، وخامسا من البلدة القديمة بالمدينة، وشابا قرب دوار قرية قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن عملية اعتقال الشبان الأربعة من الطور تمت خلال مواجهات اندلعت في البلدة عقب اقتحامها بالتزامن مع وقفة نظمت للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد أبو جمعة، بينما تم اعتقال الشاب الخامس بعد توقيفه عند "باب المطهرة" بالبلدة القديمة، دون التمكن من معرفة هويات المعتقلين.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مئات المركبات قرب دوار قرية قلنديا شمال القدس المحتلة، واعتقلت شابا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيس الوحيد المؤدي لقرى شمال وشمال غرب القدس المحتلة، ما أدى لحدوث أزمة خانقة في المكان، واعتقلت شابا (لم تعرف هويته بعد) بعد أن احتجزت مركبته.