اغتصاب ملكة جمال مصر بعد خطفها على يد رجل أعمال

القاهرة/سما/

أحالت جهات التحقيق في مصر شابا يعمل صاحب معرض مفروشات ومراتب وسمسار عقارات في واقعة خطف واغتصاب ملكة جمال مصر إلى محكمة الجنايات.

وورد في أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليها(. ن.أ.ع)، وهي إحدى المتسابقات في مسابقة ملكات الجمال، بأن أوهمها بانتظار أحد أصدقائها بمحل سكنه لحل الخلافات التي نشبت بينهما، فأمنت له واستدرجها إلى مسكنه، وما أن وصلا حتى اقتادها عنوة وأوصد بابها قاصدًا من ذلك إبعادها عن أعين الناس، واحتجزها في ذلك المكان لعدة ساعات، ولم يطلق سراحها إلا عقب ارتكابه الجرائم موضوع الاتهامات وهي الاغتصاب.



وجاء بتقرير الطب الشرعي أنه ثبت وجود إصابات تؤكد جواز حدوث واقعة الاغتصاب.

وتقول المجني عليها أنها على علاقة حميمة بصديق المتهم، وأن الأخير استدرجها إلى مسكنه بادعاء وجود خليلها به لملاقاته، مستغلا توتر العلاقة فيما بينهما، وما أن ظفر بها أمام بابه حتى اقتادها إلى داخله وأحكم غلقه، ثم إلى غرفة نومه دافعا لها على فراشه، وأوثقها بيديه وحسر عنها ثيابها واعتلاها وأقام معها علاقة غير شرعية وتركها، فالتقطت ثيابها.

حبست نفسها بدورة المياه وارتدت ملابسها، واستغاثت بأصدقائها لنجدتها عبر هاتفها المحمول حتى تمكنوا من بلوغ محل حجزها بإرشادها.

شعر بهم المتهم إذ تناهى إلى سمعه خطى بحثهم، فسمح لها بمغادرة مسرح الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.