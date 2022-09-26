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الكويت تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الإثنين 26 سبتمبر 2022 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى



الكويت/سما/

 

 أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها لاقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على المصلين وفرض قيود على دخولهم واعتقال العشرات منهم.

وحذرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، اليوم الإثنين، من تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل تعديًا على حرمة الأماكن المقدسة وانتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي- ولا سيما مجلس الأمن- إلى التحرك الفوري والحازم للجم انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لها، وتوفير الحماية اللازمة للأماكن المقدسة بما يحفظ الوضع القانوني والتاريخي لها.

#الكويت #المسجد الاقصى

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