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مستوطن ينفخ بالبوق داخل الأقصى والاحتلال يعتدي على المصلين

الإثنين 26 سبتمبر 2022 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطن ينفخ بالبوق داخل الأقصى والاحتلال يعتدي على المصلين



القدس المحتلة/سما/

نفخ مستوطن في "البوق" داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك بعد ظهر اليوم الاثنين، تلبية لدعوات جمعيات استيطانية بالنفخ بالبوق الذي يعتبر ضمن طقوس تلمودية، في اليوم الثاني ممّا يسمى "عيد رأس السنة العبرية".

وقال شهود عيان: "إنّ المستوطن نفخ في البوق خلال اقتحامه ساحات الأقصى من باب المغاربة حتى باب السلسلة، ثمّ أخرجته شرطة الاحتلال ومجموعة مستوطنين.

في غضون ذلك، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأنّ ٧١ مستوطنا و٧ عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك بعد ظهر اليوم.

واعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والمرابطات بالضرب والدفع خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بالتكبيرات.

كما اعتدت عناصر شرطة الاحتلال على مسلمة كندية خلال تصويرها في ساحات المسجد الأقصى، وأخرجتها بالقوة من باب السلسلة.

ومنعت قوات الاحتلال مسعفين فلسطينيين من الدخول إلى المسجد الاقصى المبارك عبر باب الاسباط بعد ظهر اليوم، علمًا بأنّهم قد حاولوا الدخول إلى الأقصى منذ ساعات الفجر ولكن قوات الاحتلال منعتهم من ذلك.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وسمحت فقط لمن هم فوق سنّ الـ40 عاما بالدخول إليه.

ونصب جنود الاحتلال حواجز حديدية عند المداخل المؤدية إلى المسجد الأقصى قبل ظهر اليوم، ومنعوا العشرات من المصلين من الدخول إليه لتأدية صلاة الظهر في ساحاته.

#الاستيطان

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