رئيس البرلمان العراقي يقدم استقالته ويكشف السبب..

بغداد/سما/

قدم رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه، فيما حدد البرلمان يوم الأربعاء المقبل، موعدًا للتصويت عليها.

وحسب بيان للبرلمان نقلته الوكالة الرسمية العراقية للأنباء (واع)، فإن مجلس النواب سيعقد جلسة، يوم الأربعاء، يتضمن جدول أعمالها التصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه.

و قال رئيس مجلس النواب العراقي المستقيل، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إن "أحد أسباب استقالته من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية".



وتابع في كلمته ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار، أن "التحالف الثلاثي لديه رؤية سياسية، ولكن لم يصل إلى تقديم البرنامج الحكومي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).



وشدد الحلبوسي أنه "استقالته من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي"، وواصل: "لا أمنع أي شخصية من الترشح لرئاسة مجلس النواب".



وبيّن أن "التظاهر حق مكفول دستوريا، ومجلس النواب دافع عن عدم الدخول الى مجلس القضاء"، وأوضح أن "مجلس النواب لا يمتلك السلطة لإصدار أوامر القبض بحق أحد"، وفقا لقوله.