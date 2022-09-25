أردوغان يتوعد اليونان بدفع ثمن باهظ

أنقرة/سما/

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان بدفع ثمن باهظ لدورها في ما سماه "حياكة المؤامرات" على تركيا، وذلك ردا على نشر أثينا أسلحة في جزر قريبة من شواطئ تركيا.



وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة اليوم الاثنين: "نتابع بحيرة سياسات جارتنا اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزاز. إن الحشد العسكري الأجنبي في اليونان والذي يبدو كأنه احتلال لا يزعجنا نحن بل يزعج الشعب اليوناني"، وفقا للتلفزيون الرسمي.

وأضاف: "لا يمكن نسيان ما قامت به اليونان من مجازر جماعية، وهي ستدفع ثمن استفزازاتها عاجلاً أم آجلا. لن نتوانى إذا لزم الأمر في الدفاع عن حقوق بلادنا ومصالحها ضد اليونان بالوسائل المتاحة كافة".

وتابع: "من يحرضون السياسيين اليونانيين ضدنا يهدفون إلى إعاقة مشروع تركيا الكبيرة وعلى أثينا الكف عن التحريضات"، مضيفا أن "الدعم الاقتصادي والسياسي لا يهددنا نحن بل الشعب اليوناني، وهذه الخطوات الخاطئة تجر اليونان للمستنقع".



وأكد أردوغان أيضًا: "مستعدون لتسخير كل إمكانياتنا للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا ضد اليونان".