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بوتين يمنح عميل وكالة الأمن القومي الأمريكية السابق إدوارد سنودن الجنسية الروسية

الإثنين 26 سبتمبر 2022 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يمنح عميل وكالة الأمن القومي الأمريكية السابق إدوارد سنودن الجنسية الروسية



موسكو/سما/

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما أعطى بموجبه العميل السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن الجنسية الروسية

ووفقا للمرسوم الرئاسي: "استنادا للفقرة "أ" من المادة 89 من دستور روسيا الاتحادية، أقرر: قبول جنسية روسيا الاتحادية للأشخاص التالين: إدوارد جوزيف سنودن، المولود في 21 يونيو 1983 في الولايات المتحدة أمريكا".

وفي عام 2013، أعلن سنودن عن أساليب المراقبة الإلكترونية من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، فضلا عن نقل البيانات الشخصية لمواطنيها لبعضهم البعض.

وادعى سنودن أن أجهزة المخابرات في هذه الدول متورطة في التنصت غير القانوني على محادثات قادة الدول الأجنبية.

وهربا من اضطهاد السلطات الأمريكية، أرسل طلبات لجوء إلى سلطات عدد من البلدان، بما في ذلك روسيا، وفي عام 2014، حصل على أول تصريح إقامة في روسيا، وبعد ذلك الإقامة الدائمة على الأراضي الروسية.

#بوتين #ادوارد سنودن

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