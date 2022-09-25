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"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الإثنين 26 سبتمبر 2022 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين



جدة/سما/

-أدانت منظمة التعاون الإسلامي اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفرض القيود على دخول المصلين والاعتداء عليهم واعتقال العشرات منهم.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها، اليوم الإثنين، هذا التصعيد الخطير اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك- بكامل مساحته- مكان عبادة خالص للمسلمين.

ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك.

#منظمة التعاون الإسلامي #المسجد الاقصى

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