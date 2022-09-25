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أبو عيطة يزف بشرى بخصوص المنحة الجزائرية للطلبة الفلسطينيين

الإثنين 26 سبتمبر 2022 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عيطة يزف بشرى بخصوص المنحة الجزائرية للطلبة الفلسطينيين



الجزائر/سما/

زف السفير الفلسطيني في الجزائر فايز أبو عيطة، اليوم الاثنين، بشرى بخصوص المنحة الجزائرية للطلبة الفلسطينيين.

وقال أبو عيطة في تصريح له : "إنه وبعد جهود حثيثة بذلتها سفارة فلسطين في الجزائر نجحت في تحقيق عدداً من الملفات.

وبين أبو عيطة أنه تم زيادة عدد الطلاب المقبولين في منحة الجزائر _ليسانس_ 2022_2023 بل مضاعفة المنحة استثناء تعويضا عن الأعوام السابقة التي توقفت فيها المنحة حيث وصل عددهم هذا العام إلى_422_طالب في كافة التخصصات، النصيب الأكبر منها لتخصص الطب البشري وطب الأسنان والهندسة.

وأشار الى أنه سيتم الالتزام  التام بالكشوفات الواردة من وزارة التعليم العالي الفلسطينية، دون أي تغيير أو تبدل.

وأكد أبو عيطة العمل على وصول الطلاب للجزائر للالتحاق بجامعاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، تفاديا لضياع عام دراسي عليهم، كما كان يحدث في الأعوام السابقة بسبب وصولهم في وقت متأخر.

وأوضح السفير الفلسطيني أنه سيتم خلال الساعات المقبلة الإعلان من قبل السفارة عن موعد الحصول على تأشيرات الدخول إلى الجزائر



#فايز أبو عيطة #الجزائر #فلسطين
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