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مصر تدين الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى

الإثنين 26 سبتمبر 2022 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدين الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى



القاهرة/سما/

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى، والتي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي. 


وأكدت وزارة الخارجية في بيان رسمي، أن استمرار مثل تلك الخروقات، وفرض القيود على حركة المصلين الفلسطينيين وأدائهم للشعائر الدينية، والمحاولات المستمرة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يقوض من فرص تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

وحذرت وزارة الخارجية المصرية في بيانها من الخطورة البالغة لاستمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف، لكونها تزيد من حالة الاحتقان وتؤجج العنف، وتضع المزيد من المعوقات أمام الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام.

وأكدت الخارجية أن استمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف تزيد من حالة الاحتقان وتؤجج العنف.

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