  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ارتفاع عدد ضحايا قارب الهجرة غير الشرعية قبالة سوريا إلى 99

الإثنين 26 سبتمبر 2022 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد ضحايا قارب الهجرة غير الشرعية قبالة سوريا إلى 99



بيروت/سما/

ارتفع عدد ضحايا المركب اللبناني الذي غرق قبالة ساحل محافظة طرطوس السورية إلى 99 شخصا، وذلك بعد العثور اليوم الاثنين، على جثة جديدة تم تسليمها إلى الهيئة العامة لمستشفى الباسل.

وذكر مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي أن عدد ضحايا المركب اللبناني وصل إلى 99 شخصا حتى الآن.

بدوره أوضح المدير العام للهيئة العامة لمستشفى الباسل في طرطوس الدكتور إسكندر عمار، أنه "تم تخريج جميع الناجين من غرق المركب من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية".

ووفق أقوال الناجين فإن المركب انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان منذ الثلاثاء الماضي بقصد الهجرة إلى قبرص، ويحمل أشخاصا من جنسيات عدة.

#سوريا #لبنان #مركب طرطوس

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك

"انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

أسعار صرف العملات

غزة: إنهاء أزمة مطعم "عاهد الشوا"

هآرتس: في رام الله أكدوا أن ذكر النكبة في خطاب الرئيس عباس لم يكن بالصدفة

إيطاليا: اليمين المتطرف يفوز في الانتخابات التشريعية

طالع: البيان الختامي لاجتماع المانحين في نيويورك

الأخبار الرئيسية

photo_2022-09-26_15-16-11

الفصائل بغزة توجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال..

Screen Shot 2022-09-25 at 2.23.13 PM

واللا العبري: "في غزة وفي دول العدو.. مشغلو الطائرات بدون طيار يستعدون لحرب الغد"

Screenshot_34

إعلام إسرائيلي يعلق على وفاة القرضاوي

MtV7D

الاقتصاد بغزة تصدر قرارًا بشأن نظام البيع بالتقسيط

photo_2022-09-26_13-34-24

التعرف على هوية صاحب الجثة التي عثر عليها في قلقيلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية