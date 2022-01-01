دحلان يثمن دور الصحفيين في نقل رواية الحرية وتنفيذ الواجب الإعلامي

أبو ظبي/سما/

وجَّه قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، النائب محمد دحلان، اليوم الإثنين، التحية للصحافيين الفلسطينيين، مُثمناً دورهم النضالي في معركة الحقيقة ونقل رواية الحرية وتنفيذ الواجب الإعلامي.

وقال دحلان، في تدوينة عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني: "إنَّ السادس والعشرون من سبتمبر هو اليوم الذي اختارته أسرة الصحافة العالمية للتضامن مع الصحفي الفلسطيني".



وأضاف: "تأتي هذه المناسبة في الوقت الذي تزداد فيه انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، فقد شهد النصف الأول من هذا العام وحده 479 انتهاكاً، غالبيتها في مدينة القدس، وشكل اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أفظع هذه الانتهاكات بحق الصحفيين".

وتابع: "في هذا اليوم، الذي يمثل دلالة رمزية في مسيرة نضال رُسل الكلمة، نثمن دور الصحفيين الفلسطينيين، ونُحيي إصرارهم بوصفهم مناضلين في معركة الحقيقة، لنقل رواية الحرية، وتنفيذ واجبهم الأخلاقي، ونُساند جهود نقابة الصحفيين الفلسطينيين، واتحاد الصحفيين العرب التي بدأت بتقديم الأوراق اللازمة أمام المحاكم الدولية في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة".

واختتم دحلان تدوينته، قائلاً: "في هذه المناسبة، نُذكّر العالم بقرار مجلس الأمن رقم 2222 الخاص بحماية الصحفيين، وإقرار آليات لتنفيذه، وندعو المؤسسات الدولية إلى التحرك لإلزام الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والتوقف عن الاعتداءات المنظمة بحق الصحفيين الفلسطينيين".