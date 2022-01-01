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الاقتصاد بغزة تصدر قرارًا بشأن نظام البيع بالتقسيط

الإثنين 26 سبتمبر 2022 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تصدر قرارًا بشأن نظام البيع بالتقسيط



غزة/سما/

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الإثنين، قراراً بشأن نظام البيع بالتقسيط.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار جاء بناءً على تنسيب من الوزارة واعتماد من قبل لجنة العمل الحكومي لتنظيم عملية البيع والشراء بنظام التقسيط.

وأضافت أن القرار ينص على أنه يشترط لمزاولة عملية البيع بالتقسيط أن يتم من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها من قبل الوزارة، ويجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط أن يمتلك سجلاً خاصاً لقيد هذه العمليات تقرره الوزارة، وأن يمتلك حساباً منتظماً بالإيرادات والمصروفات، يتم مراجعته سنوياً بمعرفة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونين.

وبينت الوزارة أنه بالإمكان الاطلاع على بنود ومواد القرار عبر موقع الوزارة على الرابط التالي اضغط هنا. 

#وزارة الاقتصاد

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