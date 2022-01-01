التعرف على هوية صاحب الجثة التي عثر عليها في قلقيلة

رام الله/سما/

أعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات اليوم الإثنين، أنه وبعد اجراءات البحث والتحري التي قامت بها ادارة المباحث العامة بشرطة محافظة قلقيلية والأجهزة الأمنية تم التعرف على هوية صاحب الجثة التي عُثر عليها فجر اليوم شمال المحافظة.

وأوضح ارزيقات أن الجثة تعود لشاب عشريني من سكان مدينة قلقيلية، وما زال التحقيق مستمر لكشف ملابسات هذه الجريمة.

يشار إلى أنه صباح اليوم عثر على جثة مواطن محترقة، عليها آثار تعذيب و إصابات بالرصاص بين بلدتي حجه وكفر لاقف شمال قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب هو علي جمعة الخضراوي والذي عثر عليه مقــتولاً فجر اليوم قرب بلدتي كفر لاقف وحجة شرق قلقيلية