بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.

وفيما يلي نص التصريح:

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (27 سبتمبر):

المتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة حتى الرقم (170) من الكشف رقم (2022/33) - اضغط هنا

الحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/37) - اضغط هنا

التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة للأبناء في حال سفرهم مع أحد الوالدَين دون الآخر.