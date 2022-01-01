  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التنمية تعلن موعد صرف دفعة نقدية للأطفال المتضررين من الأزمات

الإثنين 26 سبتمبر 2022 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية تعلن موعد صرف دفعة نقدية للأطفال المتضررين من الأزمات



غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، عن صرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين من الأزمات في قطاع غزة يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت وزارة التنمية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط التوزيع التابعة لمؤسسة بال باي (Pal Pay)، بدءا من الغد.

ودعا الطرفان أرباب الأسر المستفيدة إلى إحضار الهوية الشخصية، والرمز المكون من سبع خانات رقمية، الذي سيتم تزويدهم به مسبقا من خلال رسائل نصية، تصلهم من "اليونيسف" على هواتفهم.

وأشارت إلى أنه تم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، والتي تشمل خمس دفعات شهرية، تستهدف 4300 طفل، ينتمون لـ1,160 أسرة فقيرة ومهمشة مسجلة، والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021.

وأكد الطرفان أهمية البرنامج في التخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

#التنمية الاجتماعية #غزة #الأزمات #الأطفال

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس لـ"لابيد": لا تستعطف العالم بـ"يعلي" وتقتل أطفال غزة بصواريخ دولتك

"انقضى زمانه.. أعيدوه إلى تونس": اليمين الإسرائيلي يهاجم الرئيس عباس

"إسرائيل" تهدد غزة..

حماس ترد على تهديدات "الشاباك" ليحيى السنوار

معهد دراسات الأمن الإسرائيلي: جبهتان مرشحتان للانفجار في الفترة القريبة

أسعار صرف العملات

غزة: إنهاء أزمة مطعم "عاهد الشوا"

الأخبار الرئيسية

وفاة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي

الأردن : الانتهاكات المتواصلة على المقدسات تنذر بالمزيد من التصعيد

حكومة

اشتية: الرئيس في خطابه أمام الأمم المتحدة وضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي

اصابتان و5 معتقلين .. الهدوء يعود للأقصى بعد اقتحامات واسعة للمستوطنين

5Rm0D

"عرين الأسود".. من هم المقاومون الجدد في فلسطين؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية