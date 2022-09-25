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جدول ترتيب دوري الممتازة والأولى ومباريات الجولة الرابعة بالتوقيت الجديد

الإثنين 26 سبتمبر 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول ترتيب دوري الممتازة والأولى ومباريات الجولة الرابعة بالتوقيت الجديد



غزة / سما /

اختتمت أمس مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية، فيما تنطلق مباريات الجولة الرابعة الجمعة القادمة.

ويتصدر خدمات رفح ترتيب دوري الدرجة الممتازة بفارق الأهداف مع اتحاد الشجاعية فيما يتذيل غزة الرياضي وخدمات النصيرات الترتيب.

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وفي دوري الدرجة الأولى يتصدر خدمات البريج وخدمات خانيونس الترتيب، فيما يتذيل الجلاء الجدول بدون أي نقطة.

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جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية في الفرعين "فرع غزة والشمال"، و "فرع الوسطى والجنوب". 

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مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري الممتازة والأولى والثانية بالتوقيت الجديد بحيث تنطلق الساعة 4:00 بدلاً من الساعة 4:30

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#الممتازة #الدرجة الاولى

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